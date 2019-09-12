2019-09-12T12:08:03+03:00
Недвижимость

Согреемся к концу сентября: когда включат отопление в Екатеринбурге в 2019 году

График подключения тепла в Екатеринбурге 2019
Олег Галимов
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Период подключения продлится с 16 по 30 сентября.Период подключения продлится с 16 по 30 сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе погода радует уральцев теплыми деньками, но совсем скоро на смену солнцу придут дожди и заморозки. Многие жители Екатеринбурга задаются вопросом «Когда же включат отопление?».

Рассказываем, когда в квартирах батареи станут горячими с наглядной инфографикой. Как рассказали «Комсомолке» в Екатеринибургской теплосетевой компании, период подключения продлится с 16 по 30 сентября.

Карта подключений к теплу. Фото: ЕТК

Карта подключений к теплу. Фото: ЕТК

А вот адреса тех, у кого в квартирах батареи станут горячими в первую очередь.

Первый этап подключения. Фото: ЕТК

Первый этап подключения. Фото: ЕТК

Второй этап подключения начнется с 19 сентября.

Второй этап подачи тепла. Фото: ЕТК

Второй этап подачи тепла. Фото: ЕТК

Во время третьего этапа подключения тепло получат жители Березовского и Верхней Пышмы.

Третий этап. Фото: ЕТК

Третий этап. Фото: ЕТК

Четвертый этап пройдет с 27 по 30 сентября.

Четвертый - последний этап подключения. Фото: ЕТК

Четвертый - последний этап подключения. Фото: ЕТК

В нескольких домах отопление будут давать по отдельному графику. Их вы можете увидеть в этой таблице.

Отдельный график подачи тепла для нескольких домой. Фото: ЕТК

Отдельный график подачи тепла для нескольких домой. Фото: ЕТК

ИСТОЧНИК KP.RU

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