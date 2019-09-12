Согреемся к концу сентября: когда включат отопление в Екатеринбурге в 2019 году
На этой неделе погода радует уральцев теплыми деньками, но совсем скоро на смену солнцу придут дожди и заморозки. Многие жители Екатеринбурга задаются вопросом «Когда же включат отопление?».
Рассказываем, когда в квартирах батареи станут горячими с наглядной инфографикой. Как рассказали «Комсомолке» в Екатеринибургской теплосетевой компании, период подключения продлится с 16 по 30 сентября.
Карта подключений к теплу. Фото: ЕТК
А вот адреса тех, у кого в квартирах батареи станут горячими в первую очередь.
Первый этап подключения. Фото: ЕТК
Второй этап подключения начнется с 19 сентября.
Второй этап подачи тепла. Фото: ЕТК
Во время третьего этапа подключения тепло получат жители Березовского и Верхней Пышмы.
Третий этап. Фото: ЕТК
Четвертый этап пройдет с 27 по 30 сентября.
Четвертый - последний этап подключения. Фото: ЕТК
В нескольких домах отопление будут давать по отдельному графику. Их вы можете увидеть в этой таблице.
Отдельный график подачи тепла для нескольких домой. Фото: ЕТК
ИСТОЧНИК KP.RU