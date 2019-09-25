Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-25T16:10:53+03:00

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Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 25 сентября высказал в рамках правительственного часа министру экономического развития России Максиму Орешкину идею о продолжения строительства метрополитена в уральской столице и других крупных городах страны.

Сенатор Чернецкий указал на необходимость софинансирования программы со стороны Федерации.

Аркадий Чернецкий давно лоббирует интересы родного города на федеральном уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это не нормальная ситуация, что мы практически не обращаем внимания на инфраструктуру в крупных городах. Метро сегодня – единственный серьезный шаг к решению транспортных проблем в городах, - заявил на мероприятии Аркадий Чернецкий.

В ответ министр заявил, что инвестирование средств в развитие городской системы транспорта поможет развивать экономику.

- Это и решение застарелых транспортных проблем, и спрос на продуты отечественной промышленности, - подчеркнул Максим Орешкин, отметив, что не стоит делать акцент только на метрополитене.

В обсуждение вмешалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая решила поддержать Аркадия Чернецкого.

Вторая ветка метро должна протянуться с запада на восток города. Фото: администрация Екатеринбурга

- Я поддерживаю Аркадия Михайлович. В крупных городах без развития метро не решить транспортные проблемы, которые нарастают из года в год. Если федеральный бюджет поддержит регионы, то и они будут быстрее напрягаться и строить метро, - сказала Матвиенко.

Председатель нижнему палаты Парламента отметила, что метро – самый экологичный транспорт, поэтому этот вопрос нужно взять на контроль.

Месяц назад нынешний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский презентовал горожанам план второй ветки метро, которая должна соединить ВИЗ и Каменные палатки.

ИСТОЧНИК KP.RU