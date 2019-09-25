«Выбор за родителями»: экс-чиновница Ольга Глацких – о скандале вокруг детских танцев у шеста в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-25T09:55:51+03:00

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике погубила свою карьеру фразой «Государство не просило вас рожать»

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В Екатеринбурге родители поделились на два лагеря после того, как увидели в соцсетях фотографии маленьких девочек, танцующих у шеста (pole dance). Сотни разгневанных комментариев и осуждение тех, кто отдает детей в подобные секции.

В свою защиту тренеры по акробатике говорят о схожести занятий с художественной гимнастикой и фигурным катанием. На этот счет высказалась олимпийская чемпионка 2004 года, бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Осенью прошлого года она поставила крест на своей карьере чиновницы после фразы «Государство не просило вас рожать».

- В художественной гимнастике нет ничего пошлого, в этом виде спорта все прилично. Могу это с уверенностью сказать. Это олимпийский вид спорта, а наша сборная является одной из лучших в мире. А то, что детей стали массово отдавать в pole dance – здесь выбор за родителями, - рассказала «КП» Глацких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1100" height="618" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/733302" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге маленьких девочек учат танцевать на шесте.

Наша первая публикация на этот счет вызвала бурную дискуссию у читателей. Вот, что они пишут:

- Танцы на пилоне, как и тверк - это имитация полового акта, призывные движения сексуального характера. Такие танцы для несовершеннолетних девочек недопустимы. Жаль родителей, которые этого не понимают, - считает Ольга.

- Неприятно видеть ребёнка на шесте потому что это ассоциируется со стриптизершами. Для чего сюда приплетать художественную гимнастику? Она же не вызывает такого неприятия. Екатеринбург вообще какой-то развращенный с точки зрения морали, - пишет Татьяна Ф.

- Ни в одном элементе художественной или спортивной гимнастики нет упражнений на шесте! Есть обруч , мяч, лента , есть и перекладина. А шеста нет! Это что угодно, но не спорт. Может, это цирк? – считает читатель «КП» под ником «Советский физрук».

ИСТОЧНИК KP.RU