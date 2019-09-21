2019-09-21T16:57:52+03:00
Общество

Спорт или стриптиз: жители Екатеринбурга раскритиковали детские танцы у шеста

Многие считают, что маленькие девочки не должны заниматься таким сексуальным спортом в столь юном возрасте [видео]
Олег Галимов
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Многие ужаснулись, когда увидели детей в коротких шортах и майках. Фото: соцсетиМногие ужаснулись, когда увидели детей в коротких шортах и майках. Фото: соцсети
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«Мир сошел сума, детей развращают с ранних лет» – это лишь один из десятков комментариев под постами о том, что в Екатеринбурге набирают популярность детские студии, где обучают pole dance или, проще говоря – танцам на шесте. Занимаются в них маленькие девочки, многие из которых еще даже не переступали порог школы.

С одной стороны, тот же спорт. Танцы укрепляют здоровье, развивают гибкость и пластику. С другой – пилон, который многие воспринимают не как тренажер, а как шест для стриптизерш.

«С КАКИХ ПОР ДЕТИ НА ШЕСТЕ СТАЛИ НОРМОЙ?»

Первой тему неоднозначности таких секций подняла местная блогерша Влада Визер. Девушка случайно наткнулась на аккаунт студии художественной гимнастики в одном из спальных районов города и пришла в ужас от фотографий, на которых девочки в коротких шортах и майках позируют на пилоне.

- Танец - одно из древнейших искусств. Он отражает потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь посредством движений тела, - пишет инстадива. – Я 11 лет занималась танцами, около 1,5 лет сама преподавала женскую хореографию. Я люблю танцы почти во всех направлениях, но вот чего я терпеть не могу, так это когда переходят грани. Захожу в профиль, а там фото маленьких девочек на шестах. Дар речи на мгновение потеряла. С каких пор дети на шесте стали нормой?

В студиях готовы обучать танцам у шеста с 7 лет. Фото: соцсети

В студиях готовы обучать танцам у шеста с 7 лет. Фото: соцсети

С такой позицией согласны и многие родители. Некоторые и вовсе считают, что танцы у шеста могут сподвигнуть девочек заниматься стриптизом.

- Не дают эти занятия ничего хорошего, - пишут обеспокоенные мамы в соцсетях. - Каждому возрасту свои занятия соответствуют. Дети заложники каких-то извращенных представлений своих родителей о спорте. В этом экзотическом танце трюки присутствуют в меньшей степени, а акцент делается на элементы хореографии, пластики, музыкальности и эротике. Куда уходит детство?!

«ЕСЛИ ЭТО ПОШЛО – ТОГДА ЗАКРЫВАЙТЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ И ПЛАВАНЬЕ!»

Такое внезапное беспокойство удивляет, прежде всего, тренеров. Ведь занятия на пилоне – это колоссальная физическая нагрузка.

- Pole dance – очень популярное направление. Тренировки несут пользу для организма, укрепляют мышцы спины и грудного корсета, - рассказала «Комсомолке» преподаватель одной из студий. При этом девушка не назвала своего имени. – Особенно это важно для школьников, которые много сидят за партами и зарабатывают искривление позвоночника. В качестве альтернативы я вижу лишь занятия со штангой, но маленькие дети с такими тяжестями не справятся

В Екатеринбурге маленьких девочек учат танцевать на шесте.

Ее коллега из другой секции для детей также не разделила возмущения «диванных комментаторов».

- Если танцы на шесте это пошло, тогда давайте запретим художественную гимнастику, плаванье и фигурное катание! – говорит преподаватель pole dance Дарья. – Там же такие же маленькие девочки занимаются, в короткой одежде и у них порой видно нижнее белье. Просто кому-то опять заняться нечем, вот и критикуют все подряд.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам семейного психолога и матери четверых детей Елены Ряпловой, общественность отреагировала на детские танцы с шестом более чем адекватно:

- То, что люди поделились на два лагеря – абсолютно нормально, потому что танец на шесте у многих вызывает ассоциации со стриптизом. Однако танец на пилоне как вид спорта тоже существует, хотим мы этого или нет. Родители сами вправе решать отдавать детей в такие секции или нет, учитывая, что занятия не запрещены законодательно. Дети будут воспринимать такие занятия точно также, как это будут делать родители. В юном возрасте именно через их мнение будет формироваться отношение к этому виду спорта. Если мама и папа поддерживают дочь в таких начинания – то она будет относиться к тренировкам абсолютно нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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