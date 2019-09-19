«Потеряла дар речи»: уральская блогерша раскритиковала танцы детей на шесте

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-19T10:53:42+03:00

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Блогерша из Екатеринбурга Влада Визер раскритиковала детские танцы на шесте. В своем последнем посте она рассуждает о моральных устоях и о том, правильно ли отправлять маленьких девочек на такие занятия.

- Танец - одно из древнейших искусств, которое отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь посредством тела. Я 11 лет занималась танцами, около 1,5 лет сама преподавала женскую хореографию, я люблю танцы почти во всех направлениях, но вот чего я терпеть не могу, так это когда переходят грани. Увидела сегодня аккаунт студии, в спальном районе города, которая специализируется на «воздушной гимнастике», «акробатике» и «танцах на пилоне». Захожу в профиль, а там фото маленьких девочек на шестах. Дар речи на мгновение потеряла. С каких пор дети на шесте стали нормой? – пишет уральская инстадива.

miss_posh_ Подписчицы Влады поддержали ее точку зрения

В конце своего рассуждения девушка заявляет, что осуждает родителей, которые отправляют своих детей на подобные занятия.

- Зачем вы, мамашки, ведете своих маленьких девочек на шест? Вам льют в уши, что это гимнастика, акробатика, растяжка. Нет, это шест! Стыдно.

Напомним, что в июне этого года Instagram удалил пост Влады Визер, в котором девушка назвала нетрадиционную сексуальную ориентацию психологическим отклонением.

ИСТОЧНИК KP.RU