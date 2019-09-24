2019-09-24T17:23:27+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь переходит на работу по новым стандартам трансформаторной стали

Его действие распространяется на все страны-участницы Евразийского экономического союза
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Ведущий мировой производитель трансформаторной стали ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) переходит на работу по новому ГОСТу 32482-2013 «Прокат тонколистовой холоднокатаный из электротехнической анизотропной стали для трансформаторов. Технические условия». Его действие распространяется на все страны-участницы Евразийского экономического союза.

Технические требования ГОСТ 32482-2013 полностью совпадают с требованиями прежнего ГОСТ Р 53934-2010, который отменен с 1 августа 2019 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

ВИЗ-Сталь будет принимать заказы по ГОСТ 32482-2013, а также по СТО 05757665-008 «Прокат холоднокатаный тонколистовой из электротехнической стали с ориентированным зерном (анизотропный). Технические условия» (ПАО «НЛМК»). Компания рекомендует заказчикам адаптировать конструкторскую и технологическую документацию к новым стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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