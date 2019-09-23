2019-09-23T21:12:58+03:00
Общество

СКР начал проверку по факту исчезновения корреспондента «URA.RU»

Александр Поздеев перестал выходить на связь днем 23 сентября
Лев ИСТОМИН
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Александр пропал по пути на работу. Фото: соцсетьАлександр пропал по пути на работу. Фото: соцсеть
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Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга организовал доследственную проверку после сообщения об исчезновении корреспондента «URA.RU» Александра Поздеева.

- Согласно предварительным данным, днём 23 сентября 2019 года, ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, мужчина выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Александр Поздеев передвигался по городу на автомобиле «Renault-Logan» серебристого цвета, государственный номер Т381АА, регион 66. Машина могла находиться в районе улицы Большакова или в районе парка Маяковского.

На вид корреспонденту «URA.RU» от 35 до 40 лет, рост 165 сантиметров, плотное телосложение, короткие русые волосы.

Следователи обратились к горожанам: любую информацию о месте нахождения журналиста, либо об обстоятельствах его исчезновения можно передать в следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбург регионального СК России, по адресу: город Екатеринбург, улица Большакова, 11А, или по телефону: 8(343)261-42-27. Кроме того, имеется возможность обратиться по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области: 8(343)358-71-61, или по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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