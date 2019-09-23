«Последний раз разговаривал с мамой»: в Екатеринбурге пропал журналист информационного агентства «URA.RU»

В Екатеринбурге пропал журналист службы информации «URA.RU» Александр Поздеев. О его пропаже сообщила его жена. Последний раз он выходил на связь с мамой в половине второго дня. К трем часам он должен был прийти на работу. Но ни дома, ни в редакции Александр не объявился до настоящего времени. Телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены. Раньше мужчина никогда не пропадал. Предположений, что могло случиться нет ни у жены, ни у коллег.

- Саша работал в дежурной бригаде. Он не занимался криминальными темами, расследованиями. То есть предположить, что кто-то хотел ему мстить очень сложно. Никаких угроз в адрес него или редакции не поступало, - рассказал коллега Александа Поздеева - Андрей Гусельников.

Журналист пропал днем в центре Екатеринбурга. Фото: соцсети

Машина Александра Поздеева - серебристый Renault Logan, госномер Т381АА/66 - могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского. Руководство УМВД по Екатеринбургу взяло ситуацию с исчезновением нашего коллеги под личный контроль.

- Полицейские проведут комплекс мероприятий, направленных на установление возможного местонахождения Александра. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Впрочем, не только это сейчас главное. Главное, чтобы эта история окончилась благополучно, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 165 см, волосы русые короткие, плотного телосложения.

Родные и коллеги Александра просят всех, кому что-либо известно о местонахождении журналиста, позвонить по указанным телефонам: 8 999 562 47 61 и 8 902 876 74 53 (Анна).