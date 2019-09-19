Жители Екатеринбурга обсуждают, где быть храму

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-19T17:01:34+03:00

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Обмен мнениями о месте строительства храма Святой Екатерины состоялся на приёме главы Администрации Кировского района Александра Лошакова.

Кроме решения традиционных вопросов, касающихся благоустройства дворовых территорий, выноса гаражей, реконструкции Шарташского лесного парка, жителей района заинтересовала площадка, вошедшая в список мест, где возможно строительство храма Святой Екатерины. Речь идёт о территории бывшего Приборостроительного завода (ул.Горького, 17), расположенной как раз в Кировском районе.

Кировчане отмечали, что в уральской столице сложилась уникальная ситуация, когда есть возможность вести диалог с населением с помощью опроса. И очень важно, чтобы горожане выразили свое мнение и определили место для храма. Это первый общегородской опрос в современной истории Екатеринбурга, который даёт реальную возможность гражданам принять участие в осуществлении местного самоуправления, открыто и сообща обсудить волнующую проблему.

Так, директор некоммерческой автономной организации «Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов» Людмила Петухова, считает, что место для строительства храма должно быть максимально приближено к историческому (к площади Труда).

«Такой площадкой является территория бывшего Приборостроительного завода, – отметила Людмила Петухова. – Думаю, что новый храм не просто украсит набережную, он впишется в ансамбль уже существующих культовых сооружений Храма на крови и Храма Вознесения Господня».

Жители, обсуждая этот вопрос, говорят, что вполне уместно разместить храм на территории бывшего завода, тем более, что объектом владеют меценаты, и уже обсуждалось вовлечение этой территории в общественную и культурную жизнь города. С таким мнением также согласен директор Екатеринбургского кадетского корпуса Владимир Кутырёв.

В целом эта площадка вызвала большой интерес у жителей района, но решение, где быть храму, зависит от мнения всех горожан, которые примут участие в опросе.

Обмен мнениями о месте строительства храма Святой Екатерины состоялся на приёме главы Администрации Кировского района Александра Лошакова.

Кроме решения традиционных вопросов, касающихся благоустройства дворовых территорий, выноса гаражей, реконструкции Шарташского лесного парка, жителей района заинтересовала площадка, вошедшая в список мест, где возможно строительство храма Святой Екатерины. Речь идёт о территории бывшего Приборостроительного завода (ул.Горького, 17), расположенной как раз в Кировском районе.

Кировчане отмечали, что в уральской столице сложилась уникальная ситуация, когда есть возможность вести диалог с населением с помощью опроса. И очень важно, чтобы горожане выразили свое мнение и определили место для храма. Это первый общегородской опрос в современной истории Екатеринбурга, который даёт реальную возможность гражданам принять участие в осуществлении местного самоуправления, открыто и сообща обсудить волнующую проблему.

Так, директор некоммерческой автономной организации «Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов» Людмила Петухова, считает, что место для строительства храма должно быть максимально приближено к историческому (к площади Труда).

«Такой площадкой является территория бывшего Приборостроительного завода, – отметила Людмила Петухова. – Думаю, что новый храм не просто украсит набережную, он впишется в ансамбль уже существующих культовых сооружений Храма на крови и Храма Вознесения Господня».

Жители, обсуждая этот вопрос, говорят, что вполне уместно разместить храм на территории бывшего завода, тем более, что объектом владеют меценаты, и уже обсуждалось вовлечение этой территории в общественную и культурную жизнь города. С таким мнением также согласен директор Екатеринбургского кадетского корпуса Владимир Кутырёв.

В целом эта площадка вызвала большой интерес у жителей района, но решение, где быть храму, зависит от мнения всех горожан, которые примут участие в опросе.

ИСТОЧНИК KP.RU