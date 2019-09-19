Энергетики рассказали детям о безопасном электричестве и о том, как его экономить

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-19T14:54:39+03:00

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Увлекательное занятие по электробезопасности и энергоэффективности провели специалисты Пермского предприятия магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) для учеников третьих классов школы № 59 г. Пермь. Энергетики рассказали детям, что электричество при неправильном обращении представляет собой большую опасность. В первую очередь школьников познакомили с правилами поведения вблизи энергообъектов. Теперь ученики знают, почему нельзя играть под проводами, запускать под ними воздушных змеев, влезать на опоры линий электропередачи, заходить на территорию подстанции, даже если туда залетел мяч. Специалисты продемонстрировали ребятам предупреждающие знаки, которые устанавливаются на каждом энергообъекте, и объяснили ребятам их значение. В завершение урока энергетики рассказали школьникам, как беречь электричество. В рамках всероссийского фестиваля #Вместеярче ребята познакомились с простыми, но эффективными правилами, которые помогут сэкономить киловатты.

«Такие уроки мы проводим давно, и видим хорошие результаты, - рассказывает начальник Пермской группы подстанций Андрей Шабунин. - Ребята делятся полученной информацией с друзьями и сверстниками, и сегодня мы часто слышим, что о правилах обращения с электричеством им уже говорили старшие братья или сестры».

ИСТОЧНИК KP.RU