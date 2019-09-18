Чтобы никто не достал: в Екатеринбурге на крыше ТЦ установили еще одну «дверь в никуда»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-18T10:54:47+03:00

На этот раз дверь появилась на крыше ТЦ в центре города. Фото: Рома Инк во "ВКонтакте"

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В центре Екатеринбурга установили еще одну «дверь в никуда». Только на этот раз она появилась подальше от «шаловливых рук» прохожих – на крыше ТЦ SILA VOLI. Фотографией поделился уличный художник Рома Инк.

- Как часто люди смотрят вверх? Вдруг там есть вход, куда вы давно хотели попасть. Мы не знаем, куда он ведет, пока не доберемся до него, не постучим в дверь, а если не откроют, вынесем ее с плеча. Или стоит подождать и однажды табличка «не входить» сменится табличкой «открыто», - отметил художник на странице во «ВКонтакте».

В разговоре с «Комсомолкой» Рома пояснил, что пока не готов делиться замыслом арт-объекта, и уверил, что «скоро все откроется».

Напомним, что пару дней назад точно такая же дверь появилась посреди Городского пруда, прямо на воде. Но, к сожалению, она прожила всего несколько часов – ее утопили.

ИСТОЧНИК KP.RU