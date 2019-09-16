Стоит прямо на воде: в Екатеринбурге над Городским прудом появился «портал в другие миры»

СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-16T06:42:06+03:00

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В Екатеринбурге прямо на воде установили дверь - по бокам она оклеена сигнальной пленкой, а на ручке висит табличка «учет»‎. Но это новый арт-объект, а не портал в другие миры. Фотографией поделился уличный художник Рома Инк.

- Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все, - написал он у себя на страничке во «ВКонтакте»‎.

Как долго простоит новая работа - остается только гадать. Напомним, что не так давно гранитный шар около Театра драмы превратили в лилового бесенка, но, к сожалению, долго он не прожил - меньше чем через сутки его смыли коммунальщики. А еще все в том же сквере закрасили «Правду»‎, которая долго искала свое место в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU