Стоит прямо на воде: в Екатеринбурге над Городским прудом появился «портал в другие миры»
В Екатеринбурге прямо на воде установили дверь - по бокам она оклеена сигнальной пленкой, а на ручке висит табличка «учет». Но это новый арт-объект, а не портал в другие миры. Фотографией поделился уличный художник Рома Инк.
- Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все, - написал он у себя на страничке во «ВКонтакте».
Как долго простоит новая работа - остается только гадать. Напомним, что не так давно гранитный шар около Театра драмы превратили в лилового бесенка, но, к сожалению, долго он не прожил - меньше чем через сутки его смыли коммунальщики. А еще все в том же сквере закрасили «Правду», которая долго искала свое место в жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU