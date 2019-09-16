Простояла несколько часов: на Городском пруду Екатеринбурга утопили дверь, которая стояла на воде

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-16T14:50:51+03:00

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Дверь, которую установили этой ночью на воде Городского пруда Екатеринбурга, уже убрали. По словам очевидцев, к ней подплыли мужчины на лодке, толкнули ее, и она упала. Теперь дверь находится под водой.

Отметим, автор необычного арт-объекта - местный уличный художник Рома Инк. По его словам, это был портал в другое измерение.

- Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость - это не про двери. Закрытость она про все.

ИСТОЧНИК KP.RU