Простояла несколько часов: на Городском пруду Екатеринбурга утопили дверь, которая стояла на воде
Автор арт-объекта - уличный художник Рома Инк
Дверь появилась сегодня ночью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дверь, которую установили этой ночью на воде Городского пруда Екатеринбурга, уже убрали. По словам очевидцев, к ней подплыли мужчины на лодке, толкнули ее, и она упала. Теперь дверь находится под водой.
Отметим, автор необычного арт-объекта - местный уличный художник Рома Инк. По его словам, это был портал в другое измерение.
- Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость - это не про двери. Закрытость она про все.
ИСТОЧНИК KP.RU