2019-09-16T14:50:51+03:00
Общество

Простояла несколько часов: на Городском пруду Екатеринбурга утопили дверь, которая стояла на воде

Автор арт-объекта - уличный художник Рома Инк
Юлия СТАЛИНА
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Дверь появилась сегодня ночью.Дверь появилась сегодня ночью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дверь, которую установили этой ночью на воде Городского пруда Екатеринбурга, уже убрали. По словам очевидцев, к ней подплыли мужчины на лодке, толкнули ее, и она упала. Теперь дверь находится под водой.

Отметим, автор необычного арт-объекта - местный уличный художник Рома Инк. По его словам, это был портал в другое измерение.

- Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость - это не про двери. Закрытость она про все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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