В Екатеринбурге на старт отопления открыли «горячую линию»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-17T10:13:09+03:00

Теперь все жалобы можно направить по конкретному номеру

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На старт отопления прокуратура Екатеринбурга открыла для жителей «горячую линию». Пожаловаться на нарушения можно по телефону: 8 (343) 229-59-24.

- В обращениях гражданам необходимо указывать конкретный адрес проживания (либо реквизиты социального объекта) и контактный телефон, УК, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Если прокуратура после обращения выявит нарушения, то сразу будут приняты меры, чтобы это исправить. Напомним, что пуск тепла назначили на 16 сентября, в первую очередь отопление дадут в школы, детсады и больницы. Завершить работы планируют к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU