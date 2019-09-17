Опять перекрытия: Эльмаш встал в большую пробку
Микрорайон Екатеринбурга Эльмаш превратился в одну большую пробку. Такая ситуация связана сразу с несколькими ремонтными работами, которые проходят на этом участке.
Согласно Яндекс.Картам, очень плохая ситуация сложилась сразу на двух перекрестках: Фрезеровщиков – Старых Большевиков и Старых Большевиков – Фронтовых Бригад. На первом перекрестке идет строительство трамвайной ветки, а на втором – демонтаж подземного перехода.
Сейчас дорожная ситуация составляет 6 баллов. Фото: Яндекс.Карты
Сейчас сервис оценивает движение в 6 баллов, а средняя скорость автомобиля – 7 км/час.
ИСТОЧНИК KP.RU