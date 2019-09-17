Опять перекрытия: Эльмаш встал в большую пробку

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-17T09:16:52+03:00

Сейчас машины двигаются со скоростью в 7 км/час

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Микрорайон Екатеринбурга Эльмаш превратился в одну большую пробку. Такая ситуация связана сразу с несколькими ремонтными работами, которые проходят на этом участке.

Согласно Яндекс.Картам, очень плохая ситуация сложилась сразу на двух перекрестках: Фрезеровщиков – Старых Большевиков и Старых Большевиков – Фронтовых Бригад. На первом перекрестке идет строительство трамвайной ветки, а на втором – демонтаж подземного перехода.

Сейчас дорожная ситуация составляет 6 баллов. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас сервис оценивает движение в 6 баллов, а средняя скорость автомобиля – 7 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU