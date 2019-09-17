2019-09-17T09:16:52+03:00
Общество

Опять перекрытия: Эльмаш встал в большую пробку

Сейчас машины двигаются со скоростью в 7 км/час
Мария Трапезникова
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Из-за дорожных перекрытий Эльмаш встал в большую пробкуИз-за дорожных перекрытий Эльмаш встал в большую пробкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Микрорайон Екатеринбурга Эльмаш превратился в одну большую пробку. Такая ситуация связана сразу с несколькими ремонтными работами, которые проходят на этом участке.

Согласно Яндекс.Картам, очень плохая ситуация сложилась сразу на двух перекрестках: Фрезеровщиков – Старых Большевиков и Старых Большевиков – Фронтовых Бригад. На первом перекрестке идет строительство трамвайной ветки, а на втором – демонтаж подземного перехода.

Сейчас дорожная ситуация составляет 6 баллов. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас дорожная ситуация составляет 6 баллов. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас сервис оценивает движение в 6 баллов, а средняя скорость автомобиля – 7 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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