В Екатеринбурге на месяц закрывают перекресток Старых Большевиков – Фронтовых бригад

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-26T12:42:01+03:00

Движение перекроют с 15 сентября до 15 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение перекроют с 15 сентября до 15 октября

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В Екатеринбурге на месяц перекроют участок на пересечении улиц Старых Большевиков – Фронтовых бригад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

- Движение закроют с 15 сентября по 15 октября, на участке будет проводиться демонтаж подземного пешеходного перехода, - отметили там.

Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят обращать особе внимание на новые знаки и заранее выбирать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU