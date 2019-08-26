В Екатеринбурге на месяц закрывают перекресток Старых Большевиков – Фронтовых бригад
Движение перекроют с 15 сентября до 15 октября
Движение перекроют с 15 сентября до 15 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на месяц перекроют участок на пересечении улиц Старых Большевиков – Фронтовых бригад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.
- Движение закроют с 15 сентября по 15 октября, на участке будет проводиться демонтаж подземного пешеходного перехода, - отметили там.
Фото: Яндекс.Карты
Водителей просят обращать особе внимание на новые знаки и заранее выбирать маршруты движения.
ИСТОЧНИК KP.RU