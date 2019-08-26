2019-08-26T12:42:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге на месяц закрывают перекресток Старых Большевиков – Фронтовых бригад

Движение перекроют с 15 сентября до 15 октября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Движение перекроют с 15 сентября до 15 октябряДвижение перекроют с 15 сентября до 15 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на месяц перекроют участок на пересечении улиц Старых Большевиков – Фронтовых бригад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

- Движение закроют с 15 сентября по 15 октября, на участке будет проводиться демонтаж подземного пешеходного перехода, - отметили там.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят обращать особе внимание на новые знаки и заранее выбирать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На СвЖД поступило более 10 тысяч единиц спецодежды из новой коллекции
В трамваях Нижнего Тагила появился безнал
В годовщину двойного убийства на Уктусе нашли труп девушки
В Екатеринбурге появилась карта с местами, где можно избавиться от ненужной одежды
В Музее истории Екатеринбурга зрителей спектакля отправят в прошлое
Не держатся за поручни и ходят по салону: на Урале с начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек
Александр Высокинский провел объезд Орджоникидзевского района
В Каменске-Уральском в отделе полиции, где избили подростков, сменился начальник
«Хотел разводить»: кольцовские таможенники на сутки приютили куропатку из Таджикистана
В Екатеринбурге готовятся ввести раздельный сбор мусора
В Екатеринбурге пенсионерке-ветерану вернули квартиру, которую дважды незаконно продавали
Пышная грудь и длинные ноги: главная красавица Росгвардии устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга
«Держим «дамоклов меч» над ними»: Горизбирком в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера
Зверское нападение: львенок из Екатеринбургского зоопарка покусал свою маму
«Посвящаем всем, кто отстоял свою позицию»: в Екатеринбурге покажут фильм-оду про «Город бесов»