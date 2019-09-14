«На учете в полиции семья не состояла»: силовики отреагировали на гибель малышей в пожаре под Кировградом

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-14T10:56:18+03:00

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Утром 14 сентября в Свердловской области произошла страшная трагедия: в пожаре погибли две маленькие девочки Аня и Саша, старшей из которых не было и четырех лет.

Пожар произошел в селе Нейво-Рудянка под Кировградом рано утром. Дети отравились угарным газом и погибли, их молодая мать попала в больницу с отравлением. Отца дома не было: он работает вахтовым методом.

К расследованию трагедии подключились силовики. На месте ЧП побывали представители прокуратуры, следственного комитета, МЧС и полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Сейчас допрашиваются свидетели, проводятся экспертизы, устанавливается очаг возгорания. По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность обогревателя. Попутно специалисты выясняют условия, в которых проживала семья.

- В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться, в том числе, причины и условия, которые привели к данному инциденту, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - рассказывают в пресс-службе регионального СКР РФ.

- Прокуратура города Кировграда проводит проверку с целью установления обстоятельств гибели двух детей. Точная причина будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Погибшие девочки Аня и Саша в момент трагедии дома находились со своей мамой, 1992 года рождения. ЧП произошло в их собственной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Глава семьи в этот момент находился на работе, он трудится вахтовым методом. Семья на учёте в полиции не состоит. На место происшествия выезжал лично начальник территориального ОВД полковник Эдуард Губер, а также сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. Среди прочих представители МВД отрабатывают версию, связанную с нарушением правил техники безопасности при обращении с нагревательными приборами, - сообщил полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU