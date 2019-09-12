«Ее ждет серьезный разговор»: 13-летнюю школьницу, сбежавшую от родителей на Уралмаше, нашли живой
С девочкой все хорошо
Фото: соцсети
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В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней Ангелины Реук. Накануне девочка сбежала от своей мамы в ТЦ «Белка» на Уралмаше. По словам родителей, девочка никогда не убегала из дома.
- Самое главное, что она жива и невредима. Завтра ее ждет серьезный разговор, а пока пусть отдыхает. Раньше она никогда такого не позволяла себе, да и ссор у нас не было в семье, - рассказала «КП» мама Ангелины.
Напомним, что в Нижнем Тагиле уже неделю ищут 26-летнюю девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU