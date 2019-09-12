«Сбежала прямо из ТЦ»: в Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-12T07:37:41+03:00

Девочка сбежала от мамы прямо в ТЦ. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Ее не видели уже 2 дня, за помощью в полицию обратилась ее мама

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В Екатеринбурге ищут 13-летней Реук Ангелину Игоревну. В отделение полиции обратилась ее мама, она рассказала, что девочка сбежала от нее еще 10 сентября, около 13:20. Они в этот момент находились в ТЦ «БелкаМаркет» (Космонавтов, 86). Больше ее никто не видел.

- На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Приметы: спортивное телосложение, крашеные каштановые волосы и карие глаза, рост 157 сантиметров.

На момент пропажи были одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы и белые кеды.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-14 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU