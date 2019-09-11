Со стрижкой каре: на Урале уже неделю ищут 26-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-11T09:58:26+03:00

Она ушла из дома еще 3 сентября – и больше ее никто не видел

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Под Нижним Тагилом ищут 26-летнюю Малько Дарью Павловну. Она ушла из дома еще 3 сентября – и больше ее никто не видел. О пропаже сообщили мама и подруга девушки. В поисковом отряде «Прорыв», который занимается поисками, отметили, что она может находиться на территории Екатеринбурга, Серова и близлежащих городов.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров, карие глаза и каштановые волосы, стрижка под каре.

На момент пропажи была одета в темно-синюю парку, черные брюки со светлой полосой и черные демисезонные полусапожки.

Всех, кто знает, где может находиться девушка или видел ее, просят позвонить по телефонам: +7-900-203-6662 (Мария) или +7-900-044-02–20 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU