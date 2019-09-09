«Уже были жертвы»: Высокинский высказался о новых остановках на 8 Марта в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-09T10:58:05+03:00

Сейчас они доставляют неудобства как водителям, так и пешеходам

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Помните те новые остановки, которые хотели установить на улице 8 Марта еще в июле? Так вот сейчас они сильно сузили проезжую часть – это доставляет большое неудобство автолюбителям. На эту тему сегодня высказался мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Мы будем думать, как поджать тротуары и вернуть пассажирам нормальный проход. Оставлять все как есть очень опасно – у нас уже были жертвы, - отметил он. – Нам будет достаточно сложно объяснить родственникам пострадавших, что мы просто хотели вернуть трафик.

Напомним, что поставить новые остановки планировали еще в июле. Теперь же, когда они появились, пассажиров совсем «прижали» - чтобы зайти в нужный трамвай, им приходится теснится на небольшом островке, тем самым рискуя угодить под колеса машин.

ИСТОЧНИК KP.RU