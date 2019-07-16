На перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе построят трамвайные остановки

16 Июль 17:38 2019-07-16T17:43:48+03:00

Специалисты приступят к капитальному ремонту данного участка в ближайшее время

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Власти Екатеринбурга запланировали строительство трамвайных остановок на перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе.

- Предусмотрено создание двух обособленных остановок. Они будут представлять собой две возвышенные платформы шириной 3 метра и длиной 50 метров, - рассказывают в пресс-службе администрации города. - Обе площадки будут находиться параллельно друг другу. Специалисты приступят к капитальному ремонту данного участка в ближайшее время - после согласования графика проведения работ в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети

Добавим, что с пятницы закроют движение трамваев по улицам Луначарского и Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU