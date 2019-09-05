Опять сдвинули сроки: в Екатеринбурге мост на Шевченко откроют к концу сентября

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-05T10:20:56+03:00

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В Екатеринбурге многострадальный мост по улице Шевченко, который соединяет Пионерский поселок с центральной частью города, полностью откроют не раньше 30 сентября. Об этом сегодня на объезде дорожных ремонтов сказал замглавы города Алексей Бубнов. Ремонтные работы по замене труб продлятся до 15-го сентября.

- После 15 числа начнутся работы на самом путепроводе. Дороги будут перекрывать по полосам – сначала одну, потом другую, чтобы ремонтировать саму его конструкцию, - уточнил он.

Напомним, что мост перекрыли еще в начале августа – там меняли старый трубопровод. Открыть его должны были 2 сентября, однако сроки сдвинулись до 10-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU