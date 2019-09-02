2019-09-02T08:25:21+03:00
Общество

Сменили даты: мост на Шевченко в Екатеринбурге откроют к 10 сентября

Машины смогут пустить по двум полосами через 2-3 дня
Мария Трапезникова
Поделиться:
Открытие моста на Шевченко перенесли на 10 сентябряОткрытие моста на Шевченко перенесли на 10 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мост на улице Шевченко должны были открыть сегодня, 2 сентября, однако открытие перенесли на 10 сентября. О новых сроках на своей странице в Instagram рассказала екатеринбурженка Юлия Воронина. Он выложила фото перекопанных дорог и усомнилась в том, что работы смогут завершить за ночь.

В пресс-службе ЕТК подтвердили, что сроки перенесены.

- Нам пришлось отложить ремонт из-за аварии с прорванной трубой холодной воды. Конкретную дату можно будет назвать либо сегодня вечером, либо завтра, - добавили в ЕТК. – Мы заасфальтировали участок на Шевченко между Мамина-Сибиряка и Луначарского. Две полосы смогут открыть где-то через 2-3 дня.

Фото: Юлия Воронина в Instagram

Фото: Юлия Воронина в Instagram

Напомним, что на мосту Шевченко меняют трубопровод – старый совсем износился, поэтому его заменяют на новый, который прослужит еще 30-50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забирали машины и гаджеты: на Урале прошел рейд по должникам
Велопарковки, пуфики и 4 спортзала: в Екатеринбурге торжественно открыли школу №1
Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург
За экологию: УрФУ проведет праздник без воздушных шаров
«Кто-то должен был остановить это безумие»: Илья Варламов назвал школу с золотыми унитазами в Екатеринбурге цыганщиной
«Слил» все счета: экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение конфиденциальности
Поющий таксист из Екатеринбурга попал в телевизор
Потушили за 12 минут: в Первоуральске полностью сгорел дом
На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
В ТРЦ "Радуга-Парк" детей эвакуировали из игровой зоны
Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой
2 сентября в зоопарке Екатеринбурга покажут кормление животных
Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды
Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний
На Заводской столкнулись 2 легковушки и мотоцикл
Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: людей пришлось эвакуировать
В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива
Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России
17-летняя пловчиха из Екатеринбурга завоевала 5 золотых медалей на Чемпионате мира