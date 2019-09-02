Сменили даты: мост на Шевченко в Екатеринбурге откроют к 10 сентября

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-02T08:25:21+03:00

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Мост на улице Шевченко должны были открыть сегодня, 2 сентября, однако открытие перенесли на 10 сентября. О новых сроках на своей странице в Instagram рассказала екатеринбурженка Юлия Воронина. Он выложила фото перекопанных дорог и усомнилась в том, что работы смогут завершить за ночь.

В пресс-службе ЕТК подтвердили, что сроки перенесены.

- Нам пришлось отложить ремонт из-за аварии с прорванной трубой холодной воды. Конкретную дату можно будет назвать либо сегодня вечером, либо завтра, - добавили в ЕТК. – Мы заасфальтировали участок на Шевченко между Мамина-Сибиряка и Луначарского. Две полосы смогут открыть где-то через 2-3 дня.

Фото: Юлия Воронина в Instagram

Напомним, что на мосту Шевченко меняют трубопровод – старый совсем износился, поэтому его заменяют на новый, который прослужит еще 30-50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU