26 Toyota, 14 Mercedes и грузовик: кортеж Путина обошелся бюджету почти в 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-04T07:13:22+03:00

Больше всего машин в сопровождении использовалось 9 июля, во время визита Путина в "ЭКСПО" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Президент РФ Владимир Путин посещал Екатеринбург в июле этого года. Для его сопровождения из федерального бюджета было выделено 3,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Все автомобили поставляло автохозйство правительства Свердловской области.

Больше всего машин было задействовано 9 июля. Напомним, что в этот день Путин посетил саммит GMIS-2019 и пообщался со студентами УрФУ.

- В этот день использовались 74 машины, - говорится в документации. – Из них 26 автомобилей Toyota Camry, 14 Mercedes Sprinter и 8-тонный грузовой MAN.

Интересно, что вся документация была опубликована на портале пару дней назад, через 2 месяца после приезда Президента на Урал.

ИСТОЧНИК KP.RU