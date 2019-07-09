Владимир Путин на GMIS-2019 в Екатеринбурге: «Мы можем получить неисчерпаемый источник энергии от термоядерной энергетики»

В Екатеринбург сегодня, 9 июля, приехал президент России Владимир Путин. У него запланировано посещение сразу нескольких мест в столице Урала, среди которых, например Уральский федеральный университет. Но первым делом глава государства заехал на саммит GMIS-2019 и промышленную выставку Иннопром, которые проводятся в эти дни в Екатеринбурге. Владимир Путин посетил Пленарное заседание саммита. На заседании президент России обратился к участникам и напомнил о том, как развитие технологий влияет на экологию.

- Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, во многом оказались иллюзией, - отметил Владимир Путин. - У нас температура в России растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете и вот смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары и наводнения страшные.

Первым делом глава государства заехал на саммит GMIS-2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отметил глава государства, наращивание производства и потребления энергии на традиционных принципах приведет к новым рискам дальнейшего изменения климата. Однако если развивать термоядерную энергетику, то можно получить колоссальный неисчерпаемый источник энергии, который не будет наносить сильного ущерба планете.

- Но мы добьемся успеха, только если наладим широкое международное сотрудничество, - сказал глава государства. - Если технологическое развитие станет действительно глобальным, и его не будут дробить и сдерживать. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и больших неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности. В этом наша огромная ответственность за будущее нашей страны и планеты в целом. Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия.

После этого Владимир Путин отправился на обход по павильонам выставки Иннопром. В планах у главы государства также встреча со студентами УрФУ.