На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
У пострадавшей перелом таза и сотрясение мозга
Девушку срочно повезли в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня вечером около дома на Восточной, 13 водитель "Лады" сбил девушку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Она куда-то спешила и хотела сэкономить время, но в итоге попала под колеса.
- Девушка получила перелом таза и сотрясение мозга, - рассказала Наталья Лесникова, старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД . - Пострадавшую отвезли в больницу.
Напомним, это уже не первое ДТП за прошедшие сутки. Вечером 31 августа на Заводской произошла серьезная авария с двумя легковушками и мотоциклом.
ИСТОЧНИК KP.RU