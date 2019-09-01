На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-01T18:34:17+03:00

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Сегодня вечером около дома на Восточной, 13 водитель "Лады" сбил девушку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Она куда-то спешила и хотела сэкономить время, но в итоге попала под колеса.

- Девушка получила перелом таза и сотрясение мозга, - рассказала Наталья Лесникова, старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД . - Пострадавшую отвезли в больницу.

Напомним, это уже не первое ДТП за прошедшие сутки. Вечером 31 августа на Заводской произошла серьезная авария с двумя легковушками и мотоциклом.

ИСТОЧНИК KP.RU