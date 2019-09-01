2019-09-01T11:20:51+03:00
Происшествия

На Заводской столкнулись 2 легковушки и мотоцикл

В аварии есть пострадавший
Елена БЛАГИНИНА
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В аварии пострадал человекВ аварии пострадал человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 31 августа на Заводской произошло серьезное ДТП: там столкнулись 2 легковушки и мотоцикл. Дорогу не поделили "Ford EcoSport" и "Toyota Land Cruiser", а также мотоцикл "Honda".

- Сообщение об аварии поступило в 17:26 - на место выехало пожарно-спасательное подразделение, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Это 1 единица техники и 6 человек личного состава.

В аварии пострадал один человек. Сейчас ГИБДД выясняет, из-за чего произошла авария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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