Кремль отреагировал на уровень зарплат врачей в Нижнем Тагиле

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-28T15:51:27+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 28 августа, прокомментировал ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. Ранее сразу шесть хирургов написали заявления по собственному желанию. Одна из причин такого поступка – недостаточно высокий уровень заработной платы.

В Кремле в курсе ситуации в Нижнем Тагиле. По словам Дмитрия Пескова, вопрос об оплате труда врачей находится в ведении региональных властей.

- Существует главная цель. Цель, которая как докладывается главами регионов, выполняется. Это поддержание зарплат врачам не ниже средней по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и из этого мы исходим, - заявил Дмитрий Песков.

Цветков был вызван из отпуска для беседы с врачами. Фото: пресс-секретарь Минздрава Свердловской области

По словам представителя Кремля, если показатели по уровню заработной платы не соблюдаются, то к вопросу должны сразу же подключаться региональные власти.

Отметим, что после поездки в Нижний Тагил министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, губернатор региона Евгений Куйвашев провел совещание, где предложил алгоритм решения вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU