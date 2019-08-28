Кремль отреагировал на уровень зарплат врачей в Нижнем Тагиле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 28 августа, прокомментировал ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. Ранее сразу шесть хирургов написали заявления по собственному желанию. Одна из причин такого поступка – недостаточно высокий уровень заработной платы.
В Кремле в курсе ситуации в Нижнем Тагиле. По словам Дмитрия Пескова, вопрос об оплате труда врачей находится в ведении региональных властей.
- Существует главная цель. Цель, которая как докладывается главами регионов, выполняется. Это поддержание зарплат врачам не ниже средней по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и из этого мы исходим, - заявил Дмитрий Песков.
Цветков был вызван из отпуска для беседы с врачами. Фото: пресс-секретарь Минздрава Свердловской области
По словам представителя Кремля, если показатели по уровню заработной платы не соблюдаются, то к вопросу должны сразу же подключаться региональные власти.
Отметим, что после поездки в Нижний Тагил министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, губернатор региона Евгений Куйвашев провел совещание, где предложил алгоритм решения вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Увольнение врачей в Нижнем Тагиле»