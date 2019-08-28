«Хочу увидеть, как вырастут дети»: молодой маме из Екатеринбурга, у которой внезапно нашли рак, удалили опухоль мозга

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-28T10:02:50+03:00

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- Раньше у меня были волосы по поясницу, но в последнее время я с короткой стрижкой или почти лысая. На работе все уже привыкли, а дети никак не могут понять, зачем я так часто подстригаюсь, - со слезами на глазах говорит 30-летняя жительница Екатеринбурга Екатерина Ефименко.

Все началось в августе 2016-го, когда девушка внезапно упала в обморок на рабочем месте. Результаты МРТ шокировали маму двоих маленьких детей – опухоль головного мозга.

В экстренном порядке Екатерину прооперировали в городской больнице № 40, уральским хирургам удалось удалить 90% новообразования. Но браться за последнюю часть опухоли, которая находится максимально близко к мозгу, в России опасно.

Фото: предоставлено героиней публикации

Специалисты из Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы в один голос заявили – операцию нужно проводить за границей. Выбор был не велик: Израиль или Германия.

- Времени на раздумья у меня не было, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина Ефименко. – В начале этого года мне четко дали понять, что несмотря на курсы химиотерапии, через полгода опухоль станет злокачественной. Врачи из Израиля заявили о готовности провести операцию стоимостью более двух миллионов рублей (не считая затрат на перелет и проживание – прим.ред.). В Германии лечение стоит в полтора раза дороже – около 3,6 миллионов рублей за одну операцию.

Екатерина работает руководителем отдела продаж в коммерческой организации и всегда могла обеспечить себя и двух маленьких детей. В этом году ее 7-летний сын пойдет в школу, а дочка во второй класс. Однако собирать деньги на лечение приходилось всем миром: помогал бывший муж, родители, близкие друзья и коллеги, не остались в стороне и одноклассники с учителями, и бывшие тренеры по художественной гимнастике.

Екатерина после операции в Израиле. Фото: предоставлено героиней публикации

К сожалению, сбор средств на лечение оказался частично заторможен – в июле администрация «ВКонтакте» заблокировала группу помощи, где во всех деталях была описана ситуация Екатерины.

19 августа девушка прилетела в Тель-Авив, а уже через шесть дней ее прооперировали. Изначально существовала вероятность, что понадобится вторая операция за рубежом, но сегодня стало известно, что израильским врачам удалось полностью удалить опухоль.

- Только что куратор сообщил мне слова врача: опухоль удалось удалить на 100%, снимки МРТ – чистые! Я победила! Надеюсь, что скоро вернуть в Россию.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ

Несмотря на то, что Екатерине удалили опухоль, ей по-прежнему нужны деньги на реабилитацию. При этом после возвращения в Екатеринбург она не сможет сразу же выйти на работу.

Екатерина Ефименко и ее лечащий врач. Фото: предоставлено героиней публикации

Перевод можно совершить на карту Сбербанка по номеру телефона 903 079-68-30 с пометкой «благотворительность», или по номеру карты 5469 1600 1292 7278.

Также деньги можно отправить через реквизиты:

Уральский Банк ПАО Сбербанк

р/с 40817810516544950351

БИК 046577674

к/с 30101810500000000674

ИНН 7707083893

ИСТОЧНИК KP.RU