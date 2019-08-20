2019-08-20T18:25:30+03:00
Общество

«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей

На операцию ей нужно порядка 2 миллионов рублей
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

До 27 лет жизнь Екатерины Ефименко из Нижней Туры складывалась удачно: в юности получила КМС по художественной гимнастике, окончила педагогический институт в Екатеринбурге, нашла хорошую работу и родила двух детей – Настю и Прохора. Однако в июле 2016 года все изменилось: по пути домой абсолютно здоровая девушка упала в обморок. После МРТ ей поставили диагноз: опухоль правой лобной доли.

Опасность данной опухоли в том, что она быстро перерождается в злокачественную форму. Мне назначили срочную операцию – трепанацию черепа, после чего каждые три месяца: МРТ, наблюдение, – рассказывает Екатерина. – А потом она начала расти…

Девушка борется с болезнью три года Фото: предоставлено героем публикации

Девушка борется с болезнью три года Фото: предоставлено героем публикации

В ноябре 2018 года девушка пережила еще одну трепанацию. Хирург вырезал 90%, остальные 10% находились слишком близко к мозгу. Едва Екатерина восстановилась, как стало ясно, что ее ждут еще две операции.

Но в России их делать было не вариант: опухоль находится в четырех миллиметрах от мозга. Наши врачи заденут его, и я стану овощем. Кроме того, наша химиотерапия убьет здоровый мозг, – объясняет девушка. – А мне хочется жить ради детей. Врачи рекомендовали ехать в Израиль, где другая аппаратура, которая позволит убрать почти все.

Во время болезни Екатерина работала и занималась детьми, но последние четыре месяца это стало непосильным из-за состояния здоровья. Самостоятельно заработать деньги на лечение у зарубежных врачей было невозможно, и девушка начала сбор. Впритык удалось набрать сумму в 2 150 000 рублей.

Дома Екатерину ждут маленькие дети Фото: предоставлено героем публикации

Дома Екатерину ждут маленькие дети Фото: предоставлено героем публикации

– Этого хватило на оплату первой операции: 25 августа сделают трепанацию, потом будет курс химии. В клинике на реабилитации я проведу максимум 4 дня, после чего уже в начале сентября вернусь в Россию, – добавляет Екатерина. – Проблема в том, что после этого, через четыре-восемь недель надо вернуться, чтобы удалить остатки поражения. Речь идет о стереотаксической химиотерапии, на которую нужны еще 2 миллиона. Таких денег у меня нет.

Если вы хотите помочь Екатерине, публикуем ее реквизиты в Сбербанке:

Карта 5469 1600 1292 7278,

Счет 40817810516544950351

БИК 046577674

К/с 30101810500000000674

ИНН 7707083893

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре
В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба
В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды
«Меня шантажируют!»: пассия бывшего супруга Ани Лорак борется с образом путаны
Жителю Серова вернули деньги за несостоявшийся тур в Турцию
«Делали год»: в Екатеринбурге хозяин установил погибшему питомцу памятник за 100 тысяч
В Свердловской области мужчина незаконно завладел противорадиационным убежищем
Абоненты Tele2 ежедневно скачивают 1 Тб интернет-трафика в аэропорту Шереметьево
В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» готовят к реставрации
На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну
Грязная посуда и испорченные продукты: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления свердловчан в детском лагере
Можно мыться спокойно: жителям Синих Камней в Екатеринбурге вернули горячую воду
Мусорный полигон рядом с Кольцово строить не будут
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Скандальный вице-мэр Нижнего Тагила ушел на пенсию
В Екатеринбурге портал госуслуг «сломался» от количества заявок в кружки и секции
Улицу 8 Марта в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе
Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить супрематический крест
На трассе Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движение
Екатеринбуржец оплатил долг в 160 тысяч ради своего Lexus
В память о «Великой Хуанхэ»: уральский хор запоет на китайском языке
На Урале мужчина из-за лжеминирования лишился телефона
Депутат предложил установить памятную табличку уральскому миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину