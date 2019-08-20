«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-20T18:25:30+03:00

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До 27 лет жизнь Екатерины Ефименко из Нижней Туры складывалась удачно: в юности получила КМС по художественной гимнастике, окончила педагогический институт в Екатеринбурге, нашла хорошую работу и родила двух детей – Настю и Прохора. Однако в июле 2016 года все изменилось: по пути домой абсолютно здоровая девушка упала в обморок. После МРТ ей поставили диагноз: опухоль правой лобной доли.

– Опасность данной опухоли в том, что она быстро перерождается в злокачественную форму. Мне назначили срочную операцию – трепанацию черепа, после чего каждые три месяца: МРТ, наблюдение, – рассказывает Екатерина. – А потом она начала расти…

Девушка борется с болезнью три года Фото: предоставлено героем публикации

В ноябре 2018 года девушка пережила еще одну трепанацию. Хирург вырезал 90%, остальные 10% находились слишком близко к мозгу. Едва Екатерина восстановилась, как стало ясно, что ее ждут еще две операции.

– Но в России их делать было не вариант: опухоль находится в четырех миллиметрах от мозга. Наши врачи заденут его, и я стану овощем. Кроме того, наша химиотерапия убьет здоровый мозг, – объясняет девушка. – А мне хочется жить ради детей. Врачи рекомендовали ехать в Израиль, где другая аппаратура, которая позволит убрать почти все.

Во время болезни Екатерина работала и занималась детьми, но последние четыре месяца это стало непосильным из-за состояния здоровья. Самостоятельно заработать деньги на лечение у зарубежных врачей было невозможно, и девушка начала сбор. Впритык удалось набрать сумму в 2 150 000 рублей.

Дома Екатерину ждут маленькие дети Фото: предоставлено героем публикации

– Этого хватило на оплату первой операции: 25 августа сделают трепанацию, потом будет курс химии. В клинике на реабилитации я проведу максимум 4 дня, после чего уже в начале сентября вернусь в Россию, – добавляет Екатерина. – Проблема в том, что после этого, через четыре-восемь недель надо вернуться, чтобы удалить остатки поражения. Речь идет о стереотаксической химиотерапии, на которую нужны еще 2 миллиона. Таких денег у меня нет.

Если вы хотите помочь Екатерине, публикуем ее реквизиты в Сбербанке:

Карта 5469 1600 1292 7278,

Счет 40817810516544950351

БИК 046577674

К/с 30101810500000000674

ИНН 7707083893

ИСТОЧНИК KP.RU