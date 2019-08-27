«Работаем на износ»: акушеры из Качканара пожаловались на условия Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-27T14:27:38+03:00

Они заявили о низкой зарплате и высокой нагрузке

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Сотрудники акушерско-гинекологического отделения центральной горбольницы Качканара записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нем медики пожаловались на условия труда, которых достигли в результате оптимизации.

- Все медсестры и уборщики получили уведомления о сокращении штата. А их обязанности переложат на акушеров роддома, с чем мы не согласны, - сообщают медики. - В результате такой оптимизации гинекологическое отделение совместят с роддомом, что категорически запрещено по СанПиНам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/728360" frameborder="0"></iframe> Акушеры из Качканара пожаловались Владимиру Путину на условия в больнице.Видео: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Новый КачканаР"Маргарита МАХОНИНА

Также медики пожаловались на отсутствие премий и дополнительных выплат. По их словам, руководство объясняет все это экономией.

- Снижены выплаты за ночные дежурства: со 100 до 20 %. Медики работают на износ с минимальной оплатой труда и, чтобы хоть что-то заработать, берут 1,5 - 2 ставки, - возмущаются сотрудники больницы. - Нам приходится практически жить в отделении.

Напомним, этим летом кризис настиг целый ряд уральских городов. Так, в июле третий по величине город Среднего Урала, Каменск-Уральский, остался без плановых операций: уволилась большая часть хирургов. В августе скандал разгорелся вокруг Нижнего Тагила: сначала уволились хирурги Демидовской горбольницы, после - Первой. Для решения этой ситуации город лично посетил министр здравоохранения региона Андрей Цветков. После этого два специалиста пообещали отозвать заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU