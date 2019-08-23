У семьи екатеринбуржского фитнес-тренера, обвиняемого в педофилии, требуют 2 миллиона

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-23T14:18:18+03:00

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У семьи екатеринбуржского фитнес-тренера Алексея Сушко, осужденный за педофилию, требуют 2 миллиона. Иск на крупную сумму о возмещении морального вреда в Верх-Исетский суд подали родители ребенка. Об этом написала на своей странице жена тренера - Ольга Сушко. До этого, по словам женщины, родители девочки на судах говорили, что им ничего от семьи Сушко не надо.

- Это просто ужас. Дорогие друзья и все неравнодушные люди, которые сопереживают вместе с нами по вопиющему случаю в отношении моего супруга Алексея Сушко. Многие спросят: это та ситуация, когда Алексей и незнакомая девочка, пришедшая первый раз в школу моделей, посидели на одном диване и мужчина получил срок? Отвечу - да именно! Семья, которая строит из себя жертву подали иск. На 2 миллиона рублей. И у кого после этого возникает сомнение в мотиве, - написала женщина на личной странице в ВКонтакте.

Фото: Олег Галимов

Мама и жена фитнес-тренера все еще уверены, что предъявленные обвинения - ложь и клевета. Напомним, Алексея Сушко отправили в колонию в апреле этого года. Изначально суд приговорил фитнес-тренера к восьми годам колонии строгого режима, но впоследствии наказание смягчили до шести лет.

Следствие считает, что Алексей мастурбировал на глазах у 7-летней девочки. Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда Алексей сидел на одном диване с девочкой. Сторона обвинения убеждена, что мужчина мастурбировал, прикрываясь от окружающих папкой. При этом он умышленно показывал все происходящее сидящему рядом ребенку.

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ИСТОЧНИК KP.RU