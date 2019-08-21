2019-08-21T08:29:26+03:00
Новости компаний

ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги

Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября 2019 года
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Открытый запрос – процедура поиска инновационных предложений для решения актуальных для ОАО «РЖД» задачОткрытый запрос – процедура поиска инновационных предложений для решения актуальных для ОАО «РЖД» задачФото: Алексей БУЛАТОВ
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ОАО «РЖД» объявляет о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений и технологий по защите населения от сверхнормативного акустического воздействия (вибрации) объектов железнодорожного транспорта.

К участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, которые позволяют устранить причины шума и вибрации, обеспечить защиту населения от акустического воздействия железной дороги, а также повысить уровень комфорта пассажиров.

Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября 2019 года через специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций» сайта ОАО «РЖД» (https://innovation.rzd.ru).

Открытый запрос – процедура поиска инновационных предложений для решения актуальных для ОАО «РЖД» задач (запросов на инновации) с возможностью их опытной эксплуатации и / или закупки. Первый открытый запрос состоялся в мае 2018 года.

Всего в настоящее время ОАО «РЖД» организовано четыре открытых запроса на поиск инноваций: для предотвращения аварий на железнодорожных переездах, для предотвращения образования наледи и скопления мокрого снега на пассажирских вагонах в зимнее время, в сфере мобильных, быстровозводимых, автономных зданий для работников вахтового метода и распознавания неисправностей и непригодности подвижного состава. Всего в рамках проведенных открытых запросов поступило свыше 70 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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