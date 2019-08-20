2019-08-20T15:25:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» готовят к реставрации

Начальная цена контракта - 850 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Подрядчик должен будет положить кирпичную кладку, ограждения и балконные плиты на 9-12 этажах гостиницыПодрядчик должен будет положить кирпичную кладку, ограждения и балконные плиты на 9-12 этажах гостиницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» начинают готовить к реставрации. ГУП «Государственный региональный выставочный центр «ИНЭКСПО»», который отвечает за здание, объявил конкурс на проведение противоаварийных работ в здании.

- Начальная цена контракта - 850 тысяч рублей. Речь идет о подготовительных работах в здании, - отмечается в документации, опубликованной на официальном портале госзакупок. - Сейчас четыре этажа затянуты сеткой. Подрядчик должен будет положить кирпичную кладку стен с 9 по 12 этаж, а также ограждения и плиты балконов на 9 - 11 этажах. Весь мусор он должен будет также за собой убрать.

Напомним, что разговоры о реставрации «Исети» начались еще в начале этого года. В это же время анонсировалось заключение концессионного соглашения на ремонт гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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