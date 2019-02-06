2019-02-06T15:51:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге готовят концессию на ремонт гостиницы «Исеть»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Тендер на заключение концессионного соглашения планируют провести во втором полугодииТендер на заключение концессионного соглашения планируют провести во втором полугодииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, возможно, уже в этом году отремонтируют памятник культурного наследия федерального значения - гостиницу «Исеть». Правда сделать это планируют за счет инвесторов. Во втором полугодии Министерство инвестиций и развития Свердловской области намерено провести тендер на заключение соответствующей концессии.

- Сейчас разрабатывается конкурсная документация на право заключения концессионного соглашения. Если проект получится реализовать, это сохранит право собственности за областью и вернет архитектурный облик знакового объекта конструктивизма, - прокомментировали в ведомстве.

Гостница было закрыто несколько лет назад из-за слишком плачевного состояния - использовать строение в каких-либо целях просто-напросто опасно. Именно на плечи будущего концессионера и ляжет обязательство провести в «Исети» капитальный ремонт, восстановив былой архитектурный облик здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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