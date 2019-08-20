Можно мыться спокойно: жителям Синих Камней в Екатеринбурге вернули горячую воду

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-20T13:45:48+03:00

Район попал в зону отключения, но его успели подключить к другим ТЭЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

С тазиками и плитками пока что живут Березовский, Пионерский и ЖБИ

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Жители Синих Камней могут убирать тазики в дальний ящик и мыться спокойно – им вернули горячую воду. Микрорайон попал в зону отключения горячей воды из-за приостановления Ново-Свердловской ТЭЦ.

- Обеспечить подачу воды удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Энергетики дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС.

В результате проведенных мероприятий полностью удалось снять ограничения ГВС в 106 многоквартирных домах микрорайона Синие Камни. Сейчас специалисты пытаются подключить к горячей воде жителей ЖБИ.

Напомним, что в связи с приостановкой работы Ново-Свердловской ТЭЦ с 16 по 28 августа без горячей воды остались жители ЖБИ, Пионерского и Березовского.

ИСТОЧНИК KP.RU