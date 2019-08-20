2019-08-20T13:45:48+03:00
Общество

Можно мыться спокойно: жителям Синих Камней в Екатеринбурге вернули горячую воду

С тазиками и плитками пока что живут Березовский, Пионерский и ЖБИ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Район попал в зону отключения, но его успели подключить к другим ТЭЦРайон попал в зону отключения, но его успели подключить к другим ТЭЦФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Синих Камней могут убирать тазики в дальний ящик и мыться спокойно – им вернули горячую воду. Микрорайон попал в зону отключения горячей воды из-за приостановления Ново-Свердловской ТЭЦ.

- Обеспечить подачу воды удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Энергетики дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС.

В результате проведенных мероприятий полностью удалось снять ограничения ГВС в 106 многоквартирных домах микрорайона Синие Камни. Сейчас специалисты пытаются подключить к горячей воде жителей ЖБИ.

Напомним, что в связи с приостановкой работы Ново-Свердловской ТЭЦ с 16 по 28 августа без горячей воды остались жители ЖБИ, Пионерского и Березовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну
Грязная посуда и испорченные продукты: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления свердловчан в детском лагере
Мусорный полигон рядом с «Кольцово» строить не будут
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Скандальный вице-мэр Нижнего Тагила ушел на пенсию
В Екатеринбурге портал госуслуг «сломался» от количества заявок в кружки и секции
Улицу 8 Марта в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе
Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить «Супрематический крест»
На трассе Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение
Екатеринбуржец оплатил долг в 160 тысяч ради своего Lexus
В память о «Великой Хуанхэ»: уральский хор запоет на китайском языке
На Урале мужчина из-за лжеминирования лишился телефона
Депутат предложил установить памятную табличку уральскому миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину