Можно мыться спокойно: жителям Синих Камней в Екатеринбурге вернули горячую воду
Жители Синих Камней могут убирать тазики в дальний ящик и мыться спокойно – им вернули горячую воду. Микрорайон попал в зону отключения горячей воды из-за приостановления Ново-Свердловской ТЭЦ.
- Обеспечить подачу воды удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Энергетики дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС.
В результате проведенных мероприятий полностью удалось снять ограничения ГВС в 106 многоквартирных домах микрорайона Синие Камни. Сейчас специалисты пытаются подключить к горячей воде жителей ЖБИ.
Напомним, что в связи с приостановкой работы Ново-Свердловской ТЭЦ с 16 по 28 августа без горячей воды остались жители ЖБИ, Пионерского и Березовского.
ИСТОЧНИК KP.RU