Рано радоваться: в пригороде Екатеринбурга еще две недели не будет горячей воды

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-16T14:51:37+03:00

Горячей воды не будет с 16 по 28 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Пока у екатеринбуржцев закончился третий этап опрессовок, и они убрали в дальний ящик кастрюли и тазики, жителям Березовского придется еще две недели, с 16 по 28 августа, жить без горячей воды. Это связано с остановкой Ново-Свердловской ТЭЦ, которую будут готовить к зиме.

- На период остановки ТЭЦ будет проведен ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления, газоходов котлов, замена и ремонт не отключаемой арматуры. Для повышения эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции будет восстановлено оборудование градирен, очистка их от иловых отложений, обследование циркуляционных водоводов, — сообщают энергетики.

Стоимость работ составит 137 млн рублей. На время остановки ТЭЦ ее теплогенерирующие мощности частично заменят Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Кстати, еще три микрорайона рискуют остаться без горячей воды - ЖБИ, Синие Камни и Пионерский. Их тоже обслуживает Ново-Свердловская ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU