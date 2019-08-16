2019-08-16T14:51:37+03:00
Общество

Рано радоваться: в пригороде Екатеринбурга еще две недели не будет горячей воды

Убирать тазики и кастрюли еще рано
Мария Трапезникова
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Горячей воды не будет с 16 по 28 августаГорячей воды не будет с 16 по 28 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока у екатеринбуржцев закончился третий этап опрессовок, и они убрали в дальний ящик кастрюли и тазики, жителям Березовского придется еще две недели, с 16 по 28 августа, жить без горячей воды. Это связано с остановкой Ново-Свердловской ТЭЦ, которую будут готовить к зиме.

- На период остановки ТЭЦ будет проведен ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления, газоходов котлов, замена и ремонт не отключаемой арматуры. Для повышения эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции будет восстановлено оборудование градирен, очистка их от иловых отложений, обследование циркуляционных водоводов, — сообщают энергетики.

Стоимость работ составит 137 млн рублей. На время остановки ТЭЦ ее теплогенерирующие мощности частично заменят Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Кстати, еще три микрорайона рискуют остаться без горячей воды - ЖБИ, Синие Камни и Пионерский. Их тоже обслуживает Ново-Свердловская ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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