2019-08-17T10:15:56+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга наградил промышленника Дмитрия Пумпянского в День города

Предприниматель стал Почетным гражданином города
Лев ИСТОМИН
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Дмитрий Пумпянский стал почетным гражданином ЕкатеринбургаДмитрий Пумпянский стал почетным гражданином ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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17 августа Екатеринбург празднует День города. Одно из первых официальных мероприятий в этот день – церемония поднятия флага у здания городской администрации. Кстати, на ней присутствовал бывший глава администрации города Александр Якоб, под руководством которого мегаполис готовился к проведению матчей ЧМ по футболу в 2018 году.

Церемония поднятия флага города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Церемония поднятия флага городаФото: Алексей БУЛАТОВ

В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который вручил знак Почетного гражданина города промышленнику, президенту «Группы Синара» Дмитрию Пумпянскому. Это известный в стране предприниматель, меценат и промышленник.

Пумпянский поблагодарил главу города за награждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пумпянский поблагодарил главу города за награждениеФото: Алексей БУЛАТОВ

После официального мероприятия в городе открылась выставка ретро-автомобилей, а также стартовали десятки праздничных торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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