День города в Екатеринбурге-2019: прямая онлайн-трансляция
Город отмечает 296-й день рождения
Погода в День города праздничная: днем до +28 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
17 августа 2019 года Екатеринбург масштабно отмечает День города. С утра в уральской столице стартовали торжественные мероприятия. На главной сцене праздника – на площади 1905 года уже распевается Владимир Шахрин. Вечером «Чайф» даст концерт здесь.
Всего пройдет больше 40 торжественных мероприятий для всех возрастов. «Комсомолка» следит за праздником в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU