День города в Екатеринбурге-2019: прямая онлайн-трансляция

17 августа 2019 года Екатеринбург масштабно отмечает День города. С утра в уральской столице стартовали торжественные мероприятия. На главной сцене праздника – на площади 1905 года уже распевается Владимир Шахрин. Вечером «Чайф» даст концерт здесь.

Всего пройдет больше 40 торжественных мероприятий для всех возрастов. «Комсомолка» следит за праздником в режиме онлайн.