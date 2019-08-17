2019-08-17T12:36:26+03:00
Общество

День города в Екатеринбурге-2019: прямая онлайн-трансляция

Город отмечает 296-й день рождения
Лев ИСТОМИН
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Погода в День города праздничная: днем до +28 градусовПогода в День города праздничная: днем до +28 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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17 августа 2019 года Екатеринбург масштабно отмечает День города. С утра в уральской столице стартовали торжественные мероприятия. На главной сцене праздника – на площади 1905 года уже распевается Владимир Шахрин. Вечером «Чайф» даст концерт здесь.

Всего пройдет больше 40 торжественных мероприятий для всех возрастов. «Комсомолка» следит за праздником в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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