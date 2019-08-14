День города в Екатеринбурге-2019: программа мероприятий на 17 августа

Отмечать День города будем 17 августа шумно и весело. Мероприятия стартуют с 10:00 часов утра. Поэтому просыпаемся, выбираем мероприятие по вкусу и идем гулять! Разобраться, что где и когда пройдет, поможет афиша от «Комсомолки».

10:00 – 12:00

Карнавал картонных костюмов

Встречаемся на Октябрьской площади в 10:00

В Екатеринбург приехали художники из Голландии, Америки и Германии – Все они создают из картона удивительные фигуры, которые едут, крутятся и даже спасаются от дождя. Многих художников на создание фигур вдохновили уральские легенды. Поэтому на карнавале можно будет увидеть Чудь белоглазую, змея Полоза и других сказочных персонажей.

Картонный карнавал - одна из "фишек" праздникаФото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка ретро-автомобилей

Встречаемся: На проспект Ленина в 11:00

Если у вас еще нет в Instagram классной фотографии на запорожце, тогда вперед в Центр города. Там вас будут ждать более 50 ретро-автомобилей. Москвичи, жигули будут соревноваться по популярности с Rolls Royce 30-х и Lincoln Continental 40-х годов.

12:00 – 15:00

Чемпион «Дакар» раздает автографы

Встречаемся на улице Пушкина в 12:30

На Пушкина горожан ждет настоящий спортивный праздник. Сюда приедут чемпион ралли-марафон «Дакар»-2017 в зачете квадроциклов Сергей Карякин, а также футболисты ФК «Урал». Здесь же пройдет промо Чемпионата мира по боксу и игра в стритбол.

Театр под открытым небом

Встречаемся на Октябрьской площади в 12:00

Здесь развернется самая масштабная театральная сцена Екатеринбурга, потому что именно здесь пройдет VI Международный фестиваль уличных театрализованных представлений «ЛицАУлиц -2019» Четыре сценические площадки, более 25 театров и арт-групп с уникальными уличными представлениями.

В День города - театр под открытым небомФото: Алексей БУЛАТОВ

Кто сказал «мяу»?

Встречаемся: в Центре международной торговли (ул. Куйбышева, 44д), выставка работает с 10:00 до18:00

А вы знали, что скиф-тай-доны весят всего 900 граммов, а мейн-куна можно откормить до 15 килограммов? А еще есть кошечки манчкины, их рост всего 15 сантиметров. Они коротышки по сравнению с изящными и длинноногими бенгальскими кисами. Посмотреть на тех и на других можно будет на Международной выставке кошек «Городские кошки».

15:00 – 18:00

Экстремальное мото-шоу

Встречаемся в Историческом сквере в 15:00

Одна из новинок Дня города – зрелищное мотошоу, участники которого нарушат законы гравитации. До 20 часов в центре Екатеринбурга будут выступать профессионалы по мотофристайлу и стантрайдингу (трюковая езда на мотоцикле) и райдеры в дисциплинах BMX и MTB.

Тысячи горожан ежегодно приходят посмотреть на ретро-автомобилиФото: Алексей БУЛАТОВ

Зрелищные трюки продемонстрируют призеры российских и международных соревнований – команда по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX13, команда по стантрайдингу Legend stunt team и райдеры с мировым именем, команда по велофристайлу FreestyleShow. Специально для шоу последние привезут с собой уникальную трассу для демонстрации мастерства спортсменов. Специальным гостем экстрим-шоу станет звезда команды Red Bull, чемпион России по эндуро (езда на мотоцикле по бездорожью) Алексей Колесников.

Танцуют все!

Встречаемся у ККТ «Космос», ул. Дзержинского,2 в 15:00

В Екатеринбурге люди любят танцевать и танцуют. И им все равно где. В клубе или под открытым небом. Фестиваль DanceEkb — это самый яркий танцевальный проект г. Екатеринбурга, для людей не представляющих свою жизнь без движения!

18:00 – 23:00

Артисты Тимати: Мот и Doni

Встречаемся в Историческом сквере в 20:00

Сразу же после экстримального мотошоу на сцену выйдут топовые рэп-исполнители лейбла Black Star – Мот и Doni. Если их имена вам ни о чем не говорят, то вы наверняка слышали их хиты. Например «Капкан» от Мота, или «У тебя есть борода? Я скажу тебе «Да» от Doni.

Тима Белорусских

Встречаемся в Академическом районе (перекресток улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина) в 20:00

Здесь выступит певец Тима Белорусских. В числе самых популярных песен исполнителя такие треки как «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Аленка» и многие другие. На YouTube его клипы собирают более 45 миллионов просмотров.

Оранжевое настроение с «Чайф»

Встречаемся на Площади 1905 года в 20:00

Группа «Чайф» уже выступала на дне города в 2017 году. Сказать, что был аншлаг – это ничего не сказать. Ведь «Чайфы» - это такой же символ города Екатеринбурга, как водонапорная башня и Плотинка. Давайте вместе подпевать: «Бутылка кефира, полбатона»... Ведущими праздника будут звезды «Орла и Решки».

На празднике выступят "родные" "Чайфы"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный фейерверк

Встречаемся на набережной Городского пруда в 22:30

Сразу же после концерта «Чайфов» в городе прогремит салют. Залпы будут взлетать в небо в течение 10 минут. За этого время зрителям покажут «Парчовую корону», «Синюю хризантему», «Цветного паука с кольцом» и другие фигуры. На салют в этом году потратят 3,4 миллиона рублей. А в прошлом юбилейном году на него потратили 5,1 миллионов.