2019-08-15T11:57:17+03:00
Общество

Екатеринбуржцы нашли свою правду в Лиле Брик

Новый стрит-арт появился в сквере у Драмтеатра и посвящен жизни Маяковского
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество Street Art HunterФото: сообщество Street Art Hunter
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В сквере у Драмтеатра появилось новое граффити. Фразу «Правда в силе?», нарисованную на черной стене художником Славой ПТРК, переделали в «Правду в Лиле». А справа от надписи подрисовали портрет Владимира Маяковского. Авторами работы выступила группа художников «Чижики».

- Стена на драме потихоньку оживает. Сегодня ночью ее дополнили. На этот раз – правда в Лиле Брик, - рассказали пользователи сообщества Street Art Hunter.

Напомним, что ранее, в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», у Драмтеатра появилось граффити «Протест», однако долго оно не прожило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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