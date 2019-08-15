Екатеринбуржцы нашли свою правду в Лиле Брик

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-15T11:57:17+03:00

Новый стрит-арт появился в сквере у Драмтеатра и посвящен жизни Маяковского

Изменить размер текста: A A

В сквере у Драмтеатра появилось новое граффити. Фразу «Правда в силе?», нарисованную на черной стене художником Славой ПТРК, переделали в «Правду в Лиле». А справа от надписи подрисовали портрет Владимира Маяковского. Авторами работы выступила группа художников «Чижики».

- Стена на драме потихоньку оживает. Сегодня ночью ее дополнили. На этот раз – правда в Лиле Брик, - рассказали пользователи сообщества Street Art Hunter.

Напомним, что ранее, в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», у Драмтеатра появилось граффити «Протест», однако долго оно не прожило.

ИСТОЧНИК KP.RU