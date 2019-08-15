2019-08-15T08:46:08+03:00
Общество

«Теперь точно верю в бога»: пассажир самолета «Уральских авиалиний» об экстренной посадке в поле

На борту находилось 234 пассажира
Мария Трапезникова
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Фото: Артем (@artemiyplk) в TwitterФото: Артем (@artemiyplk) в Twitter
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Сегодня утром в Раменском районе пассажирский авиалайнер А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку прямо посреди поля. Он направлялся из Москвы в Симферополь. Ранее стало известно, что причиной ЧП стало попадание стаи птиц в двигатель самолета.

- Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у еще одного, походу, палец, ничего не сказали ещё, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога, - сообщил у себя на странице в Twitter один из пассажиров, летевших этим рейсом.

По предварительным данным, на борту находилось 234 человека, из них 7 человек экипажа. Все остались живы. Отметим, что по последним данным 4 пассажира получили легкие травмы и были госпитализированы в Раменскую больницу.

Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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