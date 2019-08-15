2019-08-15T08:51:34+03:00
Общество

На борту «Уральских авиалиний», совершивших посадку в поле, пострадало 10 человек, из них 3 детей

Они получили легкие травмы и были доставлены в местную больницу
Мария Трапезникова
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Фото: Ольга ШавроваФото: Ольга Шаврова
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ГУ МЧС по Московской области назвало точную цифру пострадавших при жесткой посадке авиалайнера А321 «Уральских авиалиний». По их данным в Раменскую больницу увезли 10 пассажиров, из которых 3 детей. Все они получили легкие травмы и были сразу же госпитализированы. Сейчас на месте работает 20 бригад Скорой помощи.

- В настоящее время остальные пассажиры самолета будут на автобусах доставлены в аэропорт «Жуковский», - сообщили в пресс-службе Росавиации. – Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации выехал в аэропорт «Жуковский».

Напомним, что самолет летел из Москвы в Симферополь. По предварительным данным в двигатель попала стая птиц, после чего он загорелся. Пилоты сумели посадить судно прямо в открытом поле, все летевшие выжили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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