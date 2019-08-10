Уралец устроил дебош на рейсе Екатеринбург-Геленджик

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-10T08:52:26+03:00

По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции

На нарушителя завели дело по статье «Мелкое хулиганство»

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В Геленджике полиция задержала 41-летнего жителя Челябинска, который устроил дебош на рейсе из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

В ведомстве отметили, что мужчина нарушал порядок, ругался матом и не реагировал на замечания бортпроводников. На дебошира завели дело по статье «Мелкое хулиганство».

- По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции, - сообщили в УТ МВД по УФО.

Напомним, что на прошлой неделе россияне устроили драку на рейсе Стамбул-Екатеринбург. Тогда всех участников потасовки сняли с самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU