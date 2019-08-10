Уралец устроил дебош на рейсе Екатеринбург-Геленджик
В Геленджике полиция задержала 41-летнего жителя Челябинска, который устроил дебош на рейсе из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.
В ведомстве отметили, что мужчина нарушал порядок, ругался матом и не реагировал на замечания бортпроводников. На дебошира завели дело по статье «Мелкое хулиганство».
- По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции, - сообщили в УТ МВД по УФО.
Напомним, что на прошлой неделе россияне устроили драку на рейсе Стамбул-Екатеринбург. Тогда всех участников потасовки сняли с самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU