2019-08-03T10:37:15+03:00
Происшествия

Россияне устроили драку на рейсе Стамбул - Екатеринбург

Всех дебоширов вывели из самолета [видео]
Олег Галимов
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Самолет прибыл в Екатеринбург в 06:55 утра без задержки. Фото: скриншот видео E1.RUСамолет прибыл в Екатеринбург в 06:55 утра без задержки. Фото: скриншот видео E1.RU
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Россияне устроили драку на борту «Турецких авиалиний» во время рассадки пассажиров.

Как рассказал E1.RU один из пассажиров рейса СтамбулЕкатеринбург, первой в драку полезла женщина, потом за нее заступился другой мужчина. В итоге дебоширов удалось разнять, а с рейса сняли всех троих участников конфликта. Все они были россиянами.

Россияне устроили драку в самолёте в Турции.Всех троих пассажиров сняли с рейса. Подробности - на Е1: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66184327.html?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=e1

- Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил её по лицу в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину, - рассказал очевидец драки Александр. - Задержка примерно 45 минут. Их сняли с рейса, и потом их багаж минут десять искали.

На видео слышно, как заступившийся за женщину мужчина говорит: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?». Самолет прибыл в Екатеринбург в 06:55 утра без задержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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