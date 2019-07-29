2019-07-29T18:41:09+03:00
Происшествия

После ДТП с участием челябинского экс-вице-губернатора возбудили уголовное дело

Обвинение бывшему высокопоставленному чиновнику еще не предъявлено
Данил СВЕЧКОВ
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Обе машины превратились в груды метала. Фото: читатели "КП"Обе машины превратились в груды метала. Фото: читатели "КП"
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Бывшему заместителю губернатора Челябинской области может грозить уголовная ответственность. В воскресенье на трассе в Аргаяшском районе, по данным полиции, Lexus Андрея Косилова протаранил на встречной полосе "Ладу Весту".

В итоге два молодых человека, сидевших в отечественной машине попали в больницу с травмами, а 19-летняя студентка впала в кому. Сегодня стало известно, что после случившегося было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью.

- Сейчас все стороны проходят лечение. После их выздоровления будут назначены экспертизы. Обвинение Андрею Косилову еще не предъявлено. Расследование продолжается, - рассказали в прокуратуре Аргаяшского района.

Добавим, что максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы.

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Время 14:10. По трассе Байрамгулова - НовоандреевкаЧелябинской области проносятся машины. Вдруг на встречную полосу вылетает черный Lexus. Ему навстречу движется отечественная Lada Vesta. Уйти от столкновения возможности нет. Внедорожник буквально сносит легковушку с дороги… (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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