2019-07-24T15:48:34+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали готовить землю под биатлонный центр имени Антона Шипулина

Против строительства выступают члены общества «Мемориал», которые считают, что на территории захоронены репрессированные
Маргарита МАХОНИНА
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Ради центра вырубят 52 гектара лесаРади центра вырубят 52 гектара лесаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городской думе Екатеринбурга предстоит обсудить вопрос вырубки лесного массива на 12 километре Московского тракта. МУГИСО и «Центр подготовки спортивных команд Свердловской области» предложили вместо «зоны отдыха населения» присвоить территории значение «зоны крупных спортивно-зрелищных сооружений». Как раз там хотят построить биатлонный центр имени олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

– Организации также предложили изменить границы ряда зон на участке, чтобы компенсировать территории для размещения комплекса, – сообщается в документах, опубликованных на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, на строительство выделят 52 гектара леса. За место вырубленных деревьев власти обещали высадить новые в других частях города.

В апреле проект комплекса одобрили участники общественных слушаний. Из 349 присутствующих, «за» проголосовали 277 человек. При этом против строительства выступают члены общества «Мемориал»: по их мнению, на всей территории леса могут находиться захоронения репрессированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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