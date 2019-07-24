В Екатеринбурге начали готовить землю под биатлонный центр имени Антона Шипулина
Городской думе Екатеринбурга предстоит обсудить вопрос вырубки лесного массива на 12 километре Московского тракта. МУГИСО и «Центр подготовки спортивных команд Свердловской области» предложили вместо «зоны отдыха населения» присвоить территории значение «зоны крупных спортивно-зрелищных сооружений». Как раз там хотят построить биатлонный центр имени олимпийского чемпиона Антона Шипулина.
– Организации также предложили изменить границы ряда зон на участке, чтобы компенсировать территории для размещения комплекса, – сообщается в документах, опубликованных на официальном портале Екатеринбурга.
Напомним, на строительство выделят 52 гектара леса. За место вырубленных деревьев власти обещали высадить новые в других частях города.
В апреле проект комплекса одобрили участники общественных слушаний. Из 349 присутствующих, «за» проголосовали 277 человек. При этом против строительства выступают члены общества «Мемориал»: по их мнению, на всей территории леса могут находиться захоронения репрессированных.
ИСТОЧНИК KP.RU