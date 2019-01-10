2019-01-10T14:55:12+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге под биатлонный центр отдадут 52 гектара Московского лесопарка

Компенсацией выведенных земель послужат городские леса
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге постепенно продвигается работа по предстоящему строительству биатлонного центра. Ради комплекса департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает 52 гектара Московского лесопарка.

В ближайшее время пройдет экспертиза участка. Центр подготовки спортивных сборных команд уже провел соответствующий тендер. Конкурс выиграло ООО «Сантест».

«За 349 тысяч рублей компания должна будет выяснить степень рисков от изменения границ Московского парка и в случае высокой вероятности негативных последствий разработать план по их устранению. Работы должны быть закончены до 25 февраля», - говорится в техзадании.

Участок, выведенный из Московского лесопарка, планируют компенсировать землями городских лесов.

Биатлонный комплекс планируют возвести на 12-м километре Московского тракта. Он должен состоять из стадиона со зрительскими трибунами, стрельбища, лыжных трасс и корта.

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