2019-04-12T15:52:00+03:00
Общество

Общественность Екатеринбурга одобрила строительство биатлонного центра на месте захоронения репрессированных

277 человек проголосовали «за»
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято с личной страницы Дмитрий Сергина в соцсети FacebookФото: взято с личной страницы Дмитрий Сергина в соцсети Facebook
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В Екатеринбурге прошли публичные слушания о строительстве биатлонного центра на Московском тракте. Ради здания придется на 52 гектара сократить площадь лесного парка «Московский», который является особо охраняемой территорией. Кроме того, стройка затронет массовое захоронение жертв политических репрессий, которое находится на 12 километре. Тем не менее, «за» строительство проголосовало большинство участников.

- На слушаниях спортивной общественности оказалось больше, чем детей жертв политических репрессий. Итоги голосования: 277 – «за», 48 – «против», 24 – «воздержались», - сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. - При этом все хотят, чтобы центр был, но нельзя его строить на костях. Семьи расстрелянных в 30-50 годы прошлого века задают простой и в тоже время сложный вопрос: в этом месте расстреляны финны, поляки, литовское правительство... А приедут ли в международный биатлонный центр спортсмены из этих стран и те, кто с ними будет солидарен?

Ранее депутат уже высказывался против строительства биатлонного центра. Тогда Сергин заявлял, что проект никогда не выйдет на окупаемость.

О создании биатлонного центра начали говорить в 2015 году. Осенью 2018 года строительство стали планировать. В марте 2019 года стало известно, что комплекс назовут в честь олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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